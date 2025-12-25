元「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」根本凪（26）の約7年ぶりとなるセカンド写真集（扶桑社）が、26年2月18日に発売されることが25日、明らかになった。先行カット3点も公開された。

根本は14年のデビュー以来、「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」と大人気グループに所属。卒業後もソロアーティストとして活躍と同時に、Vtuberとしての活動もスタート。バーチャルとリアルの両方で、文字通り次元を超えた存在感を放ってきた。だが、26年3月末をもって、アイドル卒業およびタレント活動休止を発表。新たなステージへと歩み出すことを決意した。

同写真集では、これまでたどってきた軌跡を形に示すとともに、ひとつの到達点でもある「今」をつづってる。

19年に出版された1st写真集から約7年ぶりとなる同作は、東西のカルチャーが混ざり合う都市、マカオで撮影。異国情緒あふれ、独自の文化を持つ街並みが、根本ならではの多面的な魅力を際立たせている。変幻自在な表情と色気に注目したい。

あでやかを極めた至高の“ねもボディ”を余すことなく堪能できるとともに、これまで培ってきた表現力が遺憾なく発揮された、集大成にしてメモリアルな作品となりそうだ。

◆根本凪コメント

なんと写真集の発売が決定しました！ うれしい〜！ マカオへ撮影に行きまして、食べたりお散歩したり、楽しい時間をたくさん切り取って作った1冊です！ 衣装はガーリーからセクシーなものまで。根本凪の「今」の姿を受け取ってもらえたらうれしいです！ よろしくお願い致します！