2026年1月3日より放送されるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第1話「推しを推すには金が要る！」のあらすじと先行カットが公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

高校生である木下うたげの生きがいは、唯一無二の推しである大人気アイドルF/ACEのセクシー＆ワイルド担当・福原多聞。そんな推しに貢ぐため、家事代行のバイトで日々資金を稼ぎまくるうたげ。そんなある日、バイト先のチャイムを鳴らすと、そこにいたのはまさかの推し本人。しかもその姿は、ステージの輝きゼロ。ジメジメ全開、自己肯定感どん底の多聞くんだった。パーフェクトな推しの裏の顔を知り、うたげの推し活はまさかの方向に転がり出す。

公開された先行カットでは、ジメジメとした超絶陰キャモードを見せる多聞くんや、推しのグッズに囲まれた部屋で過ごすうたげの姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）