本日の【上場来高値更新】 トーメンデバ、英和など19銘柄 本日の【上場来高値更新】 トーメンデバ、英和など19銘柄



本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前日比63円高の5万0407円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期2ケタ増収・増益で過去最高を見込むトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業



<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業

<3437> 特殊電極 東Ｓ 金属製品

<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業

<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品

<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品



<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属

<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業



<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業

<8995> 誠建設 東Ｓ 不動産業

<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業

<9857> 英和 東Ｓ 卸売業



株探ニュース

