　本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前日比63円高の5万0407円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期2ケタ増収・増益で過去最高を見込むトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業

<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3437> 特殊電極　　　東Ｓ　金属製品
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品

<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業

<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8995> 誠建設　　　　東Ｓ　不動産業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9857> 英和　　　　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース