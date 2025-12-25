STARGLOW、デビューショーケースキービジュアル公開 ファンクラブ内で配信も決定
5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、来年1月31日、2月1日に神奈川・横浜BUNTAIでデビューショーケース『Wish upon a star』を開催する。それに先立って、キービジュアルが25日、公開された。
【写真】『Wish upon a star』を開催するSTARGLOW
キービジュアルには、タイトル『Wish upon a star』の名のもと、夕暮れから夜へと移る星空を背景に、5人のメンバーが並ぶ後ろ姿のシルエットが映し出されている。デビューという始まりの瞬間と、これから広がるSTARGLOWの物語と可能性を想起させるデビューショーケースへの期待感を高めるビジュアルとなっている。
3公演すべてがすでにソールドアウトとなっている本公演では、STARGLOW Official Fan Club会員を対象に、ライブ本編の配信チケット販売が決定。配信視聴チケットを購入すると、購入者限定特典がプレゼントされることも発表されている。配信チケットはきょう25日午後8時30分より販売開始となる。
STARGLOWは、来年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリース予定。プレデビューシングル「Moonchaser」もデビュー前から大きな注目を集めており、初の単独イベントとなる「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」の開催を控えている。
