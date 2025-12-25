まさかの出来事に、会場が一気に笑いに包まれた。ミックスドタッグマッチで思わぬハプニングが発生し、大きな話題を呼んでいる。

【映像】何が起こった？ 美女レスラー、クリスマスツリーにダイブの奇行

話題となっているのは日本時間12月24日に放送された「NXT」での出来事。アリアナ・グレイス＆スタックス組が、シロア・ヒル＆スカイラー・レイ組と対戦した反則なしの「クリスマス・カオス ミックスドタッグマッチ」。その名の通り、通常とは異なる自由度の高いルールで行われた一戦だった。

試合途中、場外戦が激しさを増す中で事件は起きる。アリアナがスカイラーに向かって勢いよく突進を仕掛けたが、これを直前でかわされてしまう。行き場を失ったアリアナは、そのまま放送席横に設置されていた巨大なクリスマスツリーに突っ込む形となった。

装飾されたツリーが大きく揺れ、思わぬ“直撃”を受けたアリアナは、その場に崩れ落ちる形に。危険な場面でありながらも、あまりに予想外な展開に会場からは笑いとどよめきが同時に起こった。

普段からコミカルな立ち振る舞いで“お笑い担当”的な役割を担うことも多いアリアナらしいハプニングに、ファンからは「なんだこれ」「完璧すぎるタイミング」「ツリーが犠牲に」「これは笑う」「クリスマス感ありすぎ」といった声が相次いだ。

試合後、本人も自身のX（旧ツイッター）でこの場面を引用し「クリスマスが台無しよ」と、大量の泣き顔の絵文字とともにコメント。ファンから同情のリプライを受け取っていた。

