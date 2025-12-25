ももクロ、＜ももいろクリスマス2025＞から「MOON PRIDE」ライブ映像を最速公開
ももいろクローバーZが本日クリスマス当日、＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞より「MOON PRIDE」のライブ映像を公開した。
ももクロからのクリスマスプレゼントとして公開された本映像は、2025年12月20日(土)・21日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催された＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞のうちDAY2で披露されたライブ鉄板曲。
映像では、本ライブのコンセプト“宇宙旅行”にあわせて、宇宙船の乗組員の制服をイメージした衣装を纏ったメンバーが、巨大な満月を背に力強く可憐なパフォーマンスをしている。モノノフ（ももクロファンの総称）による大迫力なコールもももクロならではの見どころだ。
＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞は“宇宙旅行”をテーマに、さまざまな宇宙空間を宇宙船で巡り、クリスマスを祝うという演出になっていた。ステージにセットされた大型スクリーンには神秘的な宇宙空間や最新技術のAIで布袋寅泰を映し出し、会場にはリアルな恐竜が登場するなどエンターテインメントに溢れたライブとなった。
■＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞
特設サイト：https://www.momoclo.net/momochri2025/
ライブレポート：https://evilamag.com/special/post/11802/
■セットリスト
【DAY1：12月20日(土)】
M1. 今宵、ライブの下で
M2. Wee-Tee-Wee-Tee
M3. MOON PRIDE
M4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
M5. Cosmic Commotion
M6. サンタさん -ZZ ver.-
M7. 夢の浮世に咲いてみな
M8. MYSTERION
M9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
M10. Heroes
M11. 月色Chainon
M12. 一粒の笑顔で…
M13. 白い風
M14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
M15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
M16. CONTRADICTION
M17. 僕等のセンチュリー
M18. レナセールセレナーデ
M19. 可視光線
M20. 月と銀紙飛行船
ENCORE
M21. L.O.V.E
M22. HOLIDAY
M23. いちごいちえ
M24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
【DAY2：12月21日(日)】
M1. 今宵、ライブの下で
M2. Wee-Tee-Wee-Tee
M3. MOON PRIDE
M4. Event Horizon
M5. Cosmic Commotion
M6. サンタさん -ZZ ver.-
M7. 夢の浮世に咲いてみな
M8. MYSTERION
M9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
M10. Heroes
M11. 月色Chainon
M12. きみゆき
M13. 白い風
M14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
M15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
M16. CONTRADICTION
M17. SECRET LOVE STORY
M18. レナセールセレナーデ
M19. 可視光線
M20. 月と銀紙飛行船
ENCORE
M21. L.O.V.E
M22. 泣いちゃいそう冬
M23. いちごいちえ
M24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
▼DAY1&DAY2セットリストプレイリスト
https://mcz.lnk.to/ODYSSEY
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』番組概要
放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時15分〜午後7時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9
◆ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』番組概要
放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前0時30分（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PKkZbxfv1sd
◆チーム分け
週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに
白組：百田夏菜子、佐々木彩夏
無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）
■＜みんなで放出祭！「夏バカ祭」企画＞
▼概要
「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」Blu-ray & DVDが2026年3月4日（水）に発売されることを記念して、みなさんのこれぞ“ももクロの夏ライブだ！！！！”を教えていただき、TOP10に選出されたライブ映像を集めた【夏バカ祭 モノノフedit ver.】を後日、期間限定でノンストップ配信いたします！ 各ライブの中から1曲推し曲を選択して夏バカ祭準備への参加をお願いいたします！
投票期間：2025年12月23日（火）〜2026年1月11日（日）23:59
投票フォーム：https://forms.gle/Hdx3uwsaiaZLK6j4A
投票対象ライブ：
・『MomocloMania2018 -Road to 2020-』
・『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』
・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』
・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2022 -MOMOFEST-』
【夏バカ祭 モノノフedit ver.】
2026年1月下旬公開予定／ライブ配信詳細は後日発表
■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年3月4日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG
特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
［Blu-ray］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIXM-633〜5
収録枚数：3枚組
価格：\14,000（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIBM-1139〜43
収録枚数：5枚組
価格：\14,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
メイキング映像（仮）
◆封入特典
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード
※初回製造分のみ
◆セットリスト
【DAY1：2025年8月2日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. Re:volution
2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)
3. ワニとシャンプー
4. CONTRADICTION
5. BIONIC CHERRY
6. Acceleration
7. ココ☆ナツ
8. ROCK THE BOAT
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. stay gold
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. 孤独の中で鳴るBeatっ！
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Hanabi
15. BLAST！
16. GODSPEED
17. ツヨクツヨク
18. Event Horizon
19. Re:Story
＜ENCORE＞
20. 天手力男
21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
22. コノウタ
23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
【DAY2：2025年8月3日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. 天手力男
2. ロードショー
3. ワニとシャンプー
4. 泣いてもいいんだよ
5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
6. Nightmare Before Catharsis
7. ココ☆ナツ
8. 堂々平和宣言
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. Re:volution
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. Chai Maxx
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Re:Story
15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団
16. BLAST！
17. On Your Mark
18. ツヨクツヨク
19. Acceleration
20. Hanabi
＜ENCORE＞
21. Event Horizon
22. レナセールセレナーデ
23. 愛を継ぐもの
24. キミノアト
■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2025年12月10日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24
特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/
［Blu-ray］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray
品番：KIXM-637〜9
収録枚数：3枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
［DVD］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD
品番：KIBM-1144〜8
収録枚数：5枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
メイキング映像（仮）
◆セットリスト
【DAY1：2024年12月21日（土）】
01. 真冬のサンサンサマータイム
02. CONTRADICTION
03. 桃照桃神
04. マリンブルー
05. JUMP!!!!!
06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜
07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
08. ポジティブ・アテンションプリーズ！
09. ハッピー♡スイート♡バースデー！
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. SECRET LOVE STORY
13. 今宵、ライブの下で
14. きみゆき
15. 空のカーテン
16. ukiukihuman!
17. デモンストレーション
18. BIRTH Ø BIRTH
19. 追憶のファンファーレ
20. 灰とダイヤモンド
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. Chai Maxx ZERO
24. サンタさん -ZZ ver.-
【DAY2：2024年12月22日（日）】
01. WE ARE BORN
02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
03. 桃照桃神
04. Spicy Girl
05. JUMP!!!!!
06. ザ・ゴールデン・ヒストリー
07. みてみて☆こっちっち
08. Sing! Swing! X’mas!
09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡
13. 今宵、ライブの下で
14. Hanabi
15. 空のカーテン
16. クリスマスしよ♡
17. BLAST！
18. momo
19. Heroes
20. 白い風
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. 僕等のセンチュリー
24. サンタさん -ZZ ver.-
◆応援店舗特典
「香り付きレプリカチケット」
※サイズ：70×200mm
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。
■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞
開催日：【裏】2026年2月14日（土）
【表】2026年2月15日（日）
会場：横浜アリーナ
公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/
■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞
開催日：2026年5月3日
会場：東京体育館
■＜ももクロ秋の桃神祭＞
開催候補日程
(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）
(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）
(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）
※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。
■＜ももクロクリスマスツアー＞
▽ツアーファイナル
開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）
会場：SGC HALL ARIAKE
※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。
■＜第10回 ももいろ歌合戦＞
開催日：2026年12月31日（木）
会場：有明アリーナ
