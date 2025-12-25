ももいろクローバーZが本日クリスマス当日、＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞より「MOON PRIDE」のライブ映像を公開した。

ももクロからのクリスマスプレゼントとして公開された本映像は、2025年12月20日(土)・21日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催された＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞のうちDAY2で披露されたライブ鉄板曲。

映像では、本ライブのコンセプト“宇宙旅行”にあわせて、宇宙船の乗組員の制服をイメージした衣装を纏ったメンバーが、巨大な満月を背に力強く可憐なパフォーマンスをしている。モノノフ（ももクロファンの総称）による大迫力なコールもももクロならではの見どころだ。

＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞は“宇宙旅行”をテーマに、さまざまな宇宙空間を宇宙船で巡り、クリスマスを祝うという演出になっていた。ステージにセットされた大型スクリーンには神秘的な宇宙空間や最新技術のAIで布袋寅泰を映し出し、会場にはリアルな恐竜が登場するなどエンターテインメントに溢れたライブとなった。

■＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞

特設サイト：https://www​.momoclo​.net/momochri2025/

ライブレポート：https://evilamag​.com/special/post/11802/ ■セットリスト

【DAY1：12月20日(土)】

M1​. 今宵、ライブの下で

M2​. Wee-Tee-Wee-Tee

M3​. MOON PRIDE

M4​. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

M5​. Cosmic Commotion

M6​. サンタさん -ZZ ver​.-

M7​. 夢の浮世に咲いてみな

M8​. MYSTERION

M9​. サラバ、愛しき悲しみたちよ

M10​. Heroes

M11​. 月色Chainon

M12​. 一粒の笑顔で…

M13​. 白い風

M14​. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

M15​. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver​.-

M16​. CONTRADICTION

M17​. 僕等のセンチュリー

M18​. レナセールセレナーデ

M19​. 可視光線

M20​. 月と銀紙飛行船

ENCORE

M21​. L​.O​.V​.E

M22​. HOLIDAY

M23​. いちごいちえ

M24​. モノクロデッサン -ZZ ver​.- 【DAY2：12月21日(日)】

M1​. 今宵、ライブの下で

M2​. Wee-Tee-Wee-Tee

M3​. MOON PRIDE

M4​. Event Horizon

M5​. Cosmic Commotion

M6​. サンタさん -ZZ ver​.-

M7​. 夢の浮世に咲いてみな

M8​. MYSTERION

M9​. サラバ、愛しき悲しみたちよ

M10​. Heroes

M11​. 月色Chainon

M12​. きみゆき

M13​. 白い風

M14​. idola

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

M15​. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver​.-

M16​. CONTRADICTION

M17​. SECRET LOVE STORY

M18​. レナセールセレナーデ

M19​. 可視光線

M20​. 月と銀紙飛行船

ENCORE

M21​. L​.O​.V​.E

M22​. 泣いちゃいそう冬

M23​. いちごいちえ

M24​. モノクロデッサン -ZZ ver​.- ▼DAY1&DAY2セットリストプレイリスト

https://mcz​.lnk​.to/ODYSSEY

■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』番組概要 放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時15分〜午後7時（終演予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9 ◆ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』番組概要

放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前0時30分（予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PKkZbxfv1sd ◆チーム分け

週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに

白組：百田夏菜子、佐々木彩夏 最新情報は公式SNSをご確認ください。

■＜みんなで放出祭！「夏バカ祭」企画＞ ▼概要

「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」Blu-ray & DVDが2026年3月4日（水）に発売されることを記念して、みなさんのこれぞ“ももクロの夏ライブだ！！！！”を教えていただき、TOP10に選出されたライブ映像を集めた【夏バカ祭 モノノフedit ver.】を後日、期間限定でノンストップ配信いたします！ 各ライブの中から1曲推し曲を選択して夏バカ祭準備への参加をお願いいたします！ 投票期間：2025年12月23日（火）〜2026年1月11日（日）23:59

投票フォーム：https://forms.gle/Hdx3uwsaiaZLK6j4A 投票対象ライブ：

・『MomocloMania2018 -Road to 2020-』

・『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』

・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは』

・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2022 -MOMOFEST-』 【夏バカ祭 モノノフedit ver.】

2026年1月下旬公開予定／ライブ配信詳細は後日発表

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch

メイキング映像（仮）



◆封入特典

「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ



◆セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. Re:volution

2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3. ワニとシャンプー

4. CONTRADICTION

5. BIONIC CHERRY

6. Acceleration

7. ココ☆ナツ

8. ROCK THE BOAT

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. stay gold

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. 孤独の中で鳴るBeatっ！

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Hanabi

15. BLAST！

16. GODSPEED

17. ツヨクツヨク

18. Event Horizon

19. Re:Story

＜ENCORE＞

20. 天手力男

21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22. コノウタ

23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜



【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. 天手力男

2. ロードショー

3. ワニとシャンプー

4. 泣いてもいいんだよ

5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6. Nightmare Before Catharsis

7. ココ☆ナツ

8. 堂々平和宣言

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. Re:volution

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. Chai Maxx

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Re:Story

15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16. BLAST！

17. On Your Mark

18. ツヨクツヨク

19. Acceleration

20. Hanabi

＜ENCORE＞

21. Event Horizon

22. レナセールセレナーデ

23. 愛を継ぐもの

24. キミノアト

■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2025年12月10日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24

特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/ ［Blu-ray］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray

品番：KIXM-637〜9

収録枚数：3枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch Blu-ray ［DVD］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD

品番：KIBM-1144〜8

収録枚数：5枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch DVD

メイキング映像（仮）



◆セットリスト

【DAY1：2024年12月21日（土）】

01. 真冬のサンサンサマータイム

02. CONTRADICTION

03. 桃照桃神

04. マリンブルー

05. JUMP!!!!!

06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜

07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

08. ポジティブ・アテンションプリーズ！

09. ハッピー♡スイート♡バースデー！

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. SECRET LOVE STORY

13. 今宵、ライブの下で

14. きみゆき

15. 空のカーテン

16. ukiukihuman!

17. デモンストレーション

18. BIRTH Ø BIRTH

19. 追憶のファンファーレ

20. 灰とダイヤモンド

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. Chai Maxx ZERO

24. サンタさん -ZZ ver.-



【DAY2：2024年12月22日（日）】

01. WE ARE BORN

02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

03. 桃照桃神

04. Spicy Girl

05. JUMP!!!!!

06. ザ・ゴールデン・ヒストリー

07. みてみて☆こっちっち

08. Sing! Swing! X’mas!

09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

13. 今宵、ライブの下で

14. Hanabi

15. 空のカーテン

16. クリスマスしよ♡

17. BLAST！

18. momo

19. Heroes

20. 白い風

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. 僕等のセンチュリー

24. サンタさん -ZZ ver.-



◆応援店舗特典

「香り付きレプリカチケット」

※サイズ：70×200mm

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。

■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞ 開催日：【裏】2026年2月14日（土）

【表】2026年2月15日（日）

会場：横浜アリーナ

公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/

■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞ 開催日：2026年5月3日

会場：東京体育館

■＜ももクロ秋の桃神祭＞ 開催候補日程

(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）

(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）

(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）

※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。

■＜ももクロクリスマスツアー＞ ▽ツアーファイナル

開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）

会場：SGC HALL ARIAKE

※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。

■＜第10回 ももいろ歌合戦＞ 開催日：2026年12月31日（木）

会場：有明アリーナ