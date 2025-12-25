セカンドバッカー、結成3周年企画＜乾杯を祝して＞渋谷クアトロで開催
セカンドバッカーが、結成3周年ライブ＜乾杯を祝して＞を3月30日に渋谷CLUB QUATTROで開催することを発表した。
チケットオフィシャル1次抽選先行限定で”3周年記念タオル付きチケット”の販売も決定。こちらは1月12日までの申込になる。
＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞
日程：2026年3月30日(月)
場所：渋谷CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
チケット：オフィシャル1次抽選先行（3周年記念タオル付きチケットのみ）受付中：1/12(月祝)23:59迄
・オフィシャル1次先行限定 3周年記念タオル付きチケット：\5,800（D代別）
https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/
※通常チケット：3,333円（D代別）は、2次先行からの販売予定
