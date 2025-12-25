トレンドの「アニマル柄」難しい（泣）→ まずは【ZARA】で「小物」から試してみて♡
今シーズンのトレンドとして注目を集めているアニマル柄。コーデに取り入れるのは少しハードルが高いかも……。それなら小物から試してみて。冬コーデにぴったりなレオパード柄のハットとスカーフを、今回は【ZARA（ザラ）】からご紹介します。パッと目を引く柄と冬らしい素材がコーデのアクセントになりそうです。
プラスワンでこなれ見え！ レオパード柄のハット
【ZARA】「アニマル柄フェイクファーハット」\3,700（税込・セール価格）
シンプルコーデに物足りなさを感じたときは、レオパード柄のハットがおすすめです。被るだけでこなれ感アップが狙えるかも。ふわふわとしたフェイクファー素材もあたたかそうで、冬らしいアクセントに。きれいめにもカジュアルにもマッチする予感です。
顔まわりを華やかに見せてくれそうなレオパード柄スカーフ
【ZARA】「アニマル柄 フェイクファースカーフ」\4,190（税込・セール価格）
防寒もおしゃれ見えも叶いそうなレオパード柄スカーフ。トレンド感のある柄が顔まわりを華やかに見せてくれるうえ、ふんわりとしたフェイクファー素材で使い心地が良さそう。ボリュームがあり、巻くだけで小顔見えも期待できます。ダークカラーのアウターを着たときのアクセントとしても活躍してくれるかも。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M