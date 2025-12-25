サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞、2026年3月に新木場で開催
サバシスターが2026年3月8日、毎年恒例となった＜サバフェス＞の第4回目を開催することが発表となった。
第1回目は下北沢SHELTER、第2回目は渋谷WWW、第3回目はムラサキパーク立川立飛 & TACHIHI BEACH特設会場で開催された同フェスの4回目は、GARDEN 新木場FACTORYで実施される。
チケット先行は本日12月25日20:00より。出演者は後日改めて発表される予定だ。
■サバシスター主催＜サバフェス Vol.4＞
2026年3月8日(日) 東京・GARDEN 新木場FACTORY
open13:30 / start14:30
出演者：サバシスター / and more…
【チケット先行】
受付期間：12月25日20:00〜2026年1月5日23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/sabafes4/
■＜サバシスター「JUST PUNK ROCK TOUR」＞
▼2025年
10月23日(木) 渋谷 Spotify O-EAST
w/ 氣志團
10月29日(水) 大阪 GORILLA HALL
w/ FOMARE
10月30日(木) 静岡 Live House浜松 窓枠
w/ FOMARE
11月04日(火) 札幌 PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11月05日(水) 旭川 CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11月09日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月10日(月) 秋田 Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月12日(水) 郡山 Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11月27日(木) 長野 CLUB JUNK BOX
w/ ジ・エンプティ
11月29日(土) 金沢 EIGHT HALL
w/ カライドスコープ
11月30日(日) 福井 CHOP
w/ ジ・エンプティ
12月08日(月) 水戸 LIGHT HOUSE
w/ KANA-BOON
12月12日(金) 高松 DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12月15日(月) 米子 AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12月16日(火) 岡山 YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12月18日(木) 京都 MUSE
w/ キュウソネコカミ
▼2026年
1月21日(水) 神戸 VARIT.
w/ Maki
1月22日(木) 周南 RISING HALL
w/ Maki
1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL
w/ ENTH
1月25日(日) 熊本 B.9 V1
w/ ENTH
1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7
w/ カネヨリマサル
1月28日(水) 大分 DRUM Be-0
w/ カネヨリマサル
1月30日(金) 松山 WstudioRED
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ 四星球
2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル
w/ 健やかなる子ら
2月22日(日) 台湾 SUB LIVE
※TBA
【FINAL SERIES】
2月28日(土) 広島 CLUB QUATTRO
w/ PEDRO
3月01日(日) 福岡 DRUM LOGOS
w/ KALMA
3月14日(土) 名古屋 Zepp Nagoya
※ワンマン
3月15日(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside
※ワンマン
3月21日(土) 仙台 GIGS
※ワンマン
3月28日(土) 新潟 LOTS
※ワンマン
3月29日(日) 新潟 LOTS
w/ ハルカミライ
4月03日(金) 東京 Zepp DiverCity
※ワンマン
