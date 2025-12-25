インスタグラムで報告

ノルディックスキー複合の渡部暁斗（北野建設）が25日、自身のインスタグラムを更新し、第3子が誕生したことを報告した。妻は2018年平昌五輪フリースタイルスキー・ハーフパイプ女子代表の由梨恵さん。

渡部は自身のインスタグラムを更新。文面に「新しい家族が加わりました」と報告し、「Ramsauのワールドカップを欠場し、少し休みをいただいて帰国していました。幸い帰国便が間に合い、出産の瞬間に立ち会うこともできました」とつづった。「春から身重の体で孤軍奮闘し、二人の子供の面倒を見ながら今回の出産を迎えた彼女の姿には、言葉にできないほど感動しました」と妻を労っている。

合わせて、リビングと思われる一室で、生まれたばかりの我が子を抱く由梨恵さんと見守る子どもたちの写真を添えた。

渡部はノルディックスキー複合における日本の第一人者で、個人ノーマルヒルで2014年ソチ五輪、18年平昌で銀メダル。22年北京では個人ラージヒル、団体で銅メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）