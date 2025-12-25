28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日からG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕する。

清水沙樹（38＝東京）は3〜4月に地元連覇を達成。江戸川は3コース、続く平和島は5コースからの優勝で決まり手は共に捲り。東京支部きっての攻撃派レーサーとして存在をアピールした1年となった。

大村は23年7月のオールレディース以来、2年5カ月ぶりの参戦。「バイオ燃料はびわこで一度走ったけど、その時はスタート勘がつかめなかった」。びわこと大村で使用されている燃料は、従来の燃料との比較で起こしやスリット前後の伸びが違う。慣れていないと質の高いスタートを決めにくい。

それでも「伸び寄りに調整します。私にはそれしかないですからね」と意欲的に話した。前検日は強風が吹き荒れたため、スタート練習は中止。機力は未知数だが、“捲り屋”らしく、伸び足を求める構えだ。

初日の出番は2R5号艇、11R2号艇。初戦は進化発揮のダッシュ戦。気持ち良く捲って、後半に弾みをつけるか。