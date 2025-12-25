◇スーパーフェザー級 堤麗斗(志成)＜8回戦＞レオバルド・キンタナ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、プロ4戦目で初の8回戦に臨むWBA世界フェザー級13位の堤麗斗（23＝志成、3勝2KO）が出席した。興行の第1試合でレオバルド・キンタナ（23＝メキシコ、12勝5KO1敗）と対戦する。

司会を務めた英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターから紹介された堤は「このような大きな舞台に出られることはなかなかないと思うので、この舞台をしっかり楽しんで語ればいいと思います」と話した。これまで3戦全て海外で戦っており、興行を配信するLeminoのインタビューでも「だいたいこの流れでやってきたので戸惑いはない」と平然としたもの。対面した相手について「映像では凄くデカく感じたけど、向かい合ったらそこまで大きさは感じなかった。良い流れの中で倒すところまでいければ。持ち味はスピードとパンチの切れなので、そこを見てほしい」と話した。

堤の兄でWBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）も興行に出場予定だったが、練習中に眼窩（がんか）底骨折を負ったためWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（34＝英国）戦を欠場。駿斗からは「俺は大丈夫だから自分のことに集中してね」と言われたと明かし、「（駿斗は）昨日手術して気持ちが落ちているところもあると思う。自分の試合で兄貴を活気づけられたらいい」と兄を勇気づける白星を誓った。

▼キンタナ 私は準備ができています。絶対に勝ちます。