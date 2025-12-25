お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）が、25日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。クリスマスイブを一緒に過ごした“相手”について明かした。

MCのフリーアナウンサー青木源太（42）から「黒田さんは昨夜、クリスマスイブの夜はどういうふうに過ごしたんですか？」と聞かれると、黒田は「あんまりクリスマスイブなんて忘れとって…。うちの嫁さんが『散髪行く』って言って。その間に義理の母親が来たから、義理の母親とおすし屋さんに2人で行った」と明かした。

ただ、「（店内で）みんながジロジロ見るな…って思ったら、たぶん年の差がこっち（妻が年上）に離れとったんか、みたいな感じになったんちゃうかなって…」と、居合わせた客に義母と夫婦だと勘違いされた可能性に苦笑い。

「『お母さん！』って大きな声で言いましたけどね。『お母さん、おすし食べますか！』って。もしそうやって思われたらイヤやから」と笑いを誘うと、青木アナが「クリスマスの雰囲気もヘッタクレもないじゃないですか、そんなの！」とツッコんでいた。

黒田は2019年に19歳年下の一般女性と結婚。2024年11月に第1子となる長女が誕生した。