【2025年ベストバイ】健康に目覚めた年に買って良かった生活習慣を変えたアイテム3選

2025年を表す言葉は間違いなく「健康」でした。とにかく健康に気をつけた1年になりました。きっかけは、中年男性ならあるあるかもしれないですが、目を覆いたくなる検査結果。これまでさんざん好き放題してきたツケが、キレイにブーメランとして戻ってきたんです。それも超特大で。

そこでまず考えたのが、痩せること。これまでのツケがびっしりこびりついた体をなんとかせにゃいかん。そのためには食事を変えて運動習慣を身につける。そこで、今年購入して今や欠かせないものになった3つの相棒をご紹介します。

【相棒1】Bluetooth機能のおかげで習慣化実現

生活習慣を変えるにあたり、まず始めたのが毎日体組成計に乗ること。当初はすでにあったモノを使っていたのですが、問題となったのが記録するのが面倒なこと。いちいちスマホのアプリを開いて、体重や体脂肪率などを入力していくのがまぁめんどくさい。

▲起床後最初の習慣。もっとがんばりましょう

そこで7月に購入したのが、オムロンの体組成計「カラダスキャン KRD-608T2」（1万3980円）。Bluetooth機能を内蔵していて、あらかじめスマホを登録しておけば、乗れば自動でスマホにデータ（体重、体脂肪率、骨格筋率など）を飛ばしてくれる。しかもこれ、4人まで登録できて、それぞれ別のスマホを紐づけておけば、自動で誰か判断し、紐づいたスマホにデータを転送。これによって日々変わる体の状態を把握できるようになりました。

▲アプリ「オムロンコネクト」の画面。体組成計にのると、自動でスマホにデータが転送され、アプリで確認できる。恥ずかしいので数字は隠しました

今や、朝起きて下着とTシャツだけになったら体組成計に乗るのが習慣になりました。

>> オムロン ヘルスケア

【相棒2】「着けているだけでいい」と気付いたスマートウォッチ

GoodsPress Webでデジタルを担当していながら、これまで常用したことがなかったスマートウォッチ。常にスマホが取り出せるところにあるのなら、何のために使うんだろうと思っていたのですが、ちゃんと使ってみて分かりました。これ、着けておくだけでいいんですね。

常に着けっぱなしでいるだけで、歩数や移動距離、心拍数、睡眠状態などを計測し、データを蓄積していく。もちろん運動したら、そのデータも記録できる。メールやSNS、着信の通知機能、モバイルSuicaが使えるなどもありますが、健康という面から見ると、日々の活動量を記録してくれることが重要。

当初はファーウェイの「HUAWEI WATCH Fit 4 Pro」を使っていたのですが、体組成計のデータと合わせて「Google Fit」に集約したいとなり、グーグルの「Google Pixel Watch 4」（45mm Wi-Fiモデル：5万9800円）に乗り換えました。使い勝手、バッテリーのもちなどはファーウェイのほうがいいのですが、いかんせん「Google Fit」と連携できない。また課金しているGeminiを活用できるという点もあり「Pixel Watch 4」を選びました。

▲「Google Fit」の画面。スマートウォッチからの活動量データだけでなく、画面を下にスクロールしていくと「オムロンコネクト」からのデータも表示されます

これで、体のデータはほぼ「Google Fit」に集まることになりました。もちろん自動で。全身Googleのエコシステムに乗っかったことになるわけですが（支払いもGoogle Payだとホント丸裸ですね）、面倒なく健康管理ができるストレスフリーな状態は想像以上に快適です。

>> Google Store

【相棒3】キャベツキャベツキャベツ

ダイエットを始めるにあたり、まず変えたのが食事でした。食べたり食べなかったり、食べる場合も食パンだけ、という残念な朝食を変えることからスタート。野菜をたくさん食べようと考え、購入したのがサンクラフト「キャベツ スライサー BS-271」（購入価格：1800円）です。

これで数日に一度、キャベツ半玉をシュッシュと千切りにし、3〜4等分します。調子に乗るとスパッと指までいっちゃうので注意が必要です（ガードが付いていますがちょっと使いづらいので、100円ショップでシリコンの持ち手を買おうか思案中）。

今は、大量の千切りキャベツの上にひじきの煮物、ひよこ豆や赤インゲン、小さめのサラダチキンをのせたもの、麦（米なし）、ゆで卵、ヨーグルトが朝食の定番になっています。

たくさん野菜を食べようと思っても、なかなか難しいわけですが、これなら簡単にキャベツの千切りを大量生産できる。カット野菜も売ってますが、コスパ悪いですからね。このところ毎週、大玉キャベツ1玉消費しています。

>> サンクラフト

＊ ＊ ＊

健康を意識した生活に変えて約8カ月。食習慣、運動習慣（自宅で自重トレーニングとウォーキング）もぼちぼち身についてきた気がします。ダイエットの結果もしっかり出ていますが、何より血液検査の結果が問題なしになったことがうれしい（笑）。

モノメディアの編集者という仕事柄、他にもいろいろ買って使ったものはあるのですが、今年買って良かったモノとしてまず思い浮かんだのは体組成計でした。最近は筋トレが楽しくなってきたので、もしかすると来年はトレーニング系にいってるかも、なんて言ってみたりして。

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

円道秀和｜&GP編集部所属。担当ジャンルはITデジタル、オーディオビジュアル、ホビー他。好きなものはコーヒー、旅行、キャンプ、乗り物全般、カレー、ラーメン、アジアのローカル料理、小さいギア。好きが高じてSCAJコーヒーマイスターの資格を取得

