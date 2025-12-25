「最も懸念されるのはクボだ。間違いなく最大の失望」スペイン大手紙が日本代表MFを辛辣評価「１日も早く輝きを取り戻さなければならない」
レアル・ソシエダ、そして久保建英は今季、非常に苦しいシーズンを強いられている。ラ・リーガ17節を終えて４勝５分８敗で、まさかの16位に低迷。チャンピオンズリーグの出場権争いではなく、残留争いの中にあり、降格圏まで勝点２差だ。
攻撃の中心を担うべき久保は、ここまでわずか２ゴール１アシスト。直近のレバンテ戦で開幕節のバレンシア戦以来、４か月ぶりに得点した際は、自身とチームが不振続きだったからか、サポーターに向けて異例の謝罪ポーズを見せた。
後半戦での巻き返しが求められるなか、スペインの大手紙『Mundo Deportivo』が12月25日付けで「レアル・ソシエダでレベルアップが必要な選手リスト」を公開した。
同紙はアレックス・レミロ、ホン・アランブル、イゴール・スベルディア、カルロス・ソレール、アルセン・ザハリャンと共に24歳の日本代表MFを挙げ、「最も懸念されるのはタケフサ・クボだ。間違いなく今シーズンの最大の失望である」と指摘。次のような厳しい論調を展開した。
「この日本人はドリブルで抜き去ることも、ラインを崩すことも、相手を翻弄することも、決定的な差を見せつけることもできていない。足首の負傷がパフォーマンスを低下させているが、チームは彼を必要としており、その不在を痛感している。
クボは１日も早く輝きを取り戻さなければならない。試合の流れを変える彼のパフォーマンスがなければ、レアルは主要な攻撃武器の１つを失うことになる」
ソシエダが浮上するためには久保の活躍が不可欠だ。来夏の北中米ワールドカップに向けても、確実にレベルアップしていきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありプロ初ヘッド弾→謝罪ポーズ
