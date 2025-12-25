「訳あり塩銀鮭はおいしいし、分厚くて最高」51歳・年収410万円男性が選んでよかったふるさと納税
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、長野県在住51歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、妻（54歳）
居住地：長野県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人410万円、妻0円
現預金：100万円
リスク資産：0円
2025年に最も満足した返礼品について、「銚子市」の「訳あり塩銀鮭切り身2kg」を挙げています。
選んだ理由については、「YouTubeでおすすめを調べて」よさそうだったからと回答。
実際に手元に届いてみると、「おいしいし分厚い鮭で最高でした。コスパもよかった」と実感しているそうで、「冷凍で量も多いので、ご飯のおかずとして定期的に解凍して食べました」と語られています。
物価高の中、ふるさと納税で「日用品、食品をもらうことは家計の助けになる」とつくづく感じていると言います。
その半面、「税金控除の手続きは少し面倒です」とも。
最後に、ふるさと納税は自身にとって「家計のために必須です」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、長野県在住51歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
回答者プロフィール年齢性別：51歳男性
同居家族構成：本人、妻（54歳）
居住地：長野県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人410万円、妻0円
現預金：100万円
リスク資産：0円
「一番よかった返礼品は銚子市の訳あり塩銀鮭切り身2kg」ふるさと納税歴は「3年」。毎年「4万円」ほど利用しているという今回の投稿者。
2025年に最も満足した返礼品について、「銚子市」の「訳あり塩銀鮭切り身2kg」を挙げています。
選んだ理由については、「YouTubeでおすすめを調べて」よさそうだったからと回答。
実際に手元に届いてみると、「おいしいし分厚い鮭で最高でした。コスパもよかった」と実感しているそうで、「冷凍で量も多いので、ご飯のおかずとして定期的に解凍して食べました」と語られています。
「ふるさと納税は家計の助けになる」返礼品を選ぶ際は、食品のほか「トイレットペーパーなど日用品」も重視しているという投稿者。
物価高の中、ふるさと納税で「日用品、食品をもらうことは家計の助けになる」とつくづく感じていると言います。
その半面、「税金控除の手続きは少し面倒です」とも。
最後に、ふるさと納税は自身にとって「家計のために必須です」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)