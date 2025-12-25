「スタイル羨ましい」水原希子、ボディライン際立つ圧巻スタイル披露！ 「『モネの描く少女』みたい」
モデルの水原希子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】水原希子のボディライン際立つ圧巻スタイル
コメントでは「キコちゃんスタイル羨ましい」「Beautiful」「水原希子さんは『モネの描く少女』みたいです〜」「かんわいい！！！」「きれい」「前髪きゃわ」「美しいです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】水原希子のボディライン際立つ圧巻スタイル
「美しいです」水原さんは2枚の写真を投稿。タイトなシルエットのコーディネートを身にまとい、美しいボディラインが際立っています。スタイルの良さがよく分かります。また胸元が開くデザインになっており、色っぽいです。
コメントでは「キコちゃんスタイル羨ましい」「Beautiful」「水原希子さんは『モネの描く少女』みたいです〜」「かんわいい！！！」「きれい」「前髪きゃわ」「美しいです」と、絶賛の声が寄せられました。
「素晴らしいスタイル!!」10月22日には、美脚がちらりと見える姿を公開していた水原さん。ファンからは「きこちゃん、綺麗 いつも大好き」「素晴らしい着こなし!!素晴らしいスタイル!!」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)