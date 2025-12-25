ニフティは、同社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」において、「文房具」に関するアンケート調査を実施し、12月25日にその結果をまとめたレポートを公開した。同調査では小中学生を中心とした子どもたちを対象に、使用している文房具やどのような文房具が流行しているかについてのアンケートを実施し、1650人から回答を得た（アンケート実施期間：10月21日〜11月24日、調査機関：自社調査、調査対象：小中学生を中心とする「ニフティキッズ」訪問者、有効回答数：1650件、調査方法：インターネット調査）。





文房具を買う時に一番重要視する点は、小学生ではデザイン、中学生では使いやすさだった。また、小中学生が文房具を買うタイミングは「気に入ったものを見つけた時」が最も多い回答となった。購入する場所は雑貨店が一番多く、インターネットで買う人はあまり多くない傾向が見られる。





筆記具の購入金額について中学生では「501円以上」と回答した人が最も多い一方で、小学生は30％以上の人が自分では買わないと回答した。

学校や周りの友達の間で流行している文房具としては、さまざまな商品が挙がり、特定のメーカーの商品やぬいぐるみ型の筆箱（ポーチ）が流行っているという声があった。ぬいぐるみ型の筆箱は、現在使っている筆箱のタイプを聞いた質問で中学生では2位、小学生では3位にランクインしている。