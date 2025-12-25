

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」「（同）やみつき塩だれ味」「（同）醤油バター明太子味」を、来年1月上旬から全国で順次リニューアル発売する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドにはソース味のほかに、「関西風お好み焼ソース味」「やみつき塩だれ味」「醤油バター明太子味」の3品を定番商品として展開している。今回、「関西風お好み焼ソース味」はふりかけを改良し、「やみつき塩だれ味」と「醤油バター明太子味」はデザインをリニューアルし、ブランドに磨きをかける。

「関西風お好み焼ソース味」は、関西風ソースとマヨネーズでコテコテな味わいが特徴の一平ちゃん。今回、ふりかけに「スパイスミックス」を新たに追加することで、甘く濃いソースの味わいにスパイス感が加わり、より関西らしい味わいに仕上げた。さらにパッケージでは、「スパイスアップでうまなってん！」のコピーをつけ、リニューアルポイントを関西らしさあふれる表現で訴求した。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドを盛り上げる3品をこの機会にぜひ試してみてほしいという。



左から：「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味」「同 醤油バター明太子味」

今回「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味」と「（同） 醤油バター明太子味」は「一平ちゃん夜店の焼そば」ブランドとして、ブランドイメージ強化のために、たれやマヨネーズ（特製マヨ）の名前に「一平ちゃんオリジナル」を加え、名称変更に合わせてパッケージデザインや包材デザインも変更した。「やみつき塩だれ味」はたれの名称を「一平ちゃんオリジナル塩だれ」に、マヨネーズを「一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ」と名付け、「醤油バター明太子味」はたれの名称を「一平ちゃんオリジナル醤油だれ」に、マヨネーズを「一平ちゃんオリジナル辛子明太子マヨ」と名付けた。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」は、オニオンをねり込んだ、弾力のあるもっちり食感の中太麺。ウスターソースにトマトケチャップ、鰹、昆布の旨みを加えたフルーティーで甘さのある濃い味わいの「特製甘口ソース」となっている。別添はコク旨マヨネーズ。ふりかけは、紅生姜、削り節、あおさ、スパイスミックス。具材はキャベツ。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味」は、オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺。豚の旨みにガーリックやブラックペッパーを加え、香ばしいごま油で仕上げたコク旨な「一平ちゃんオリジナル塩だれ」となっている。別添は一平ちゃんオリジナルガーリックマヨネーズ。ふりかけは、ブラックペッパー、あおさ、赤唐辛子。具材はキャベツ。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」は、オニオンをねり込んだ、コクと旨みがある麺。豚の旨みに魚醤、魚介エキスの旨みを加え、バターの香り（バター香料使用）を効かせた「一平ちゃんオリジナル醤油だれ」。別添は一平ちゃんオリジナル辛子明太子マヨ。ふりかけは、明太子味顆粒、刻みのり、唐辛子粉末。具材はキャベツ。

［小売価格］236円（税別）

［発売日］2026年1月上旬から順次

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp