日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、首都圏4ヵ所に映画館（全25スクリーン）を展開するヒューマックスエンタテインメント（以下、ヒューマックスシネマ）とコラボレーションし、同社監修のコラボドリンク、「はちみつバニラ黒糖烏龍ティー」「芳醇バニラアールグレイティー」「至福のピーチジャスミンティー」を12月26日から、ヒューマックスシネマで販売する。

ヒューマックスシネマとのコラボレーションは2022年の夏から始まり、今回で9回目となる。同社がレシピを監修し、季節に合わせた様々なTEAメニューを届けている。今回のコラボドリンクは日東紅茶の「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍」や、「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」、「至福のとろける白桃＆黄金桃」、そして1883 MAISON ROUTINの自然派シロップを使用し、寒い冬にぴったりな味わいに仕上げた。

この冬はヒューマックスシネマで、ホットティーを片手に映画を楽しんでほしい考え。

「はちみつバニラ黒糖烏龍ティー」は、日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍、1883はちみつシロップ、1883フレンチバニラシロップを使用した、黒糖香る甘く濃厚な味わいのミルクティー。

「芳醇バニラアールグレイティー」は、日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ、1883フレンチバニラシロップなどを使用した、甘さ控えめな大人向けのミルクティー。

「至福のピーチジャスミンティー」は、TCジャスミンティーバッグ、日東紅茶 至福のとろける白桃＆黄金桃、1883ミラベルシロップを使用した、ピーチとジャスミンの華やかな味わいのホットティー。

販売場所は、池袋HUMAXシネマズ、渋谷HUMAXシネマ、横須賀HUMAXシネマズ、成田HUMAXシネマズとなる。

［小売価格］

各単品：500円

セット価格：

池袋HUMAXシネマズ、渋谷HUMAXシネマ、成田HUMAXシネマズ：＋150円

横須賀HUMAXシネマズ：＋100円

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp

ヒューマックスシネマ＝https://www.humax-cinema.co.jp