ローソンは、全国51店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」において、12月30日から「黒糖きなこラテ」と「黒糖きなこスムージー」を発売する。沖縄県産さとうきびの黒糖と、香ばしいきなこを組み合わせた和菓子のような味わいは、正月や初詣など、日本らしい行事が増えるシーズンにぴったりだとか。温かなラテとひんやり冷たいスムージーの2種から、その日の気分に合わせて選べる。

今年の締めくくりとして開発した今回の新商品は、「年末年始にほっと和む、和スイーツドリンク」をコンセプトに誕生した。日本らしさを感じたくなる年末年始に向けた、季節限定のラインアップとなっている。沖縄県産さとうきびを贅沢に使用した黒糖と、香ばしいきなこ。さらに、こしあんを加えることで、やさしい甘さと奥行きある“和のコク”を実現した。忙しい年の瀬や、家族で過ごす正月のひとときに、ほっこりと和む味わいとなっている。



「黒糖きなこラテ」

「黒糖きなこラテ」は、生乳100％のこだわりミルクを使用したカフェラテをベースに、黒糖ときなこでコクと香ばしさをプラスした。さらにこしあんが優しい甘さを広げる。意外なほど相性抜群の、こしあんとコーヒーの組み合わせに、まろやかなホイップをトッピングして仕上げた。和菓子を思わせる、ほっこり温かな和風ラテとなっている。



「黒糖きなこスムージー」ホイップなし

「黒糖きなこスムージー」は、わらび餅のぷるぷる食感を楽しめる、デザート感たっぷりの和スムージー。黒糖とこしあんの甘みに、きなこの香ばしさとエスプレッソのほろ苦さがアクセントになっている。和スイーツ好きに嬉しい、飲むスイーツの新提案。プラス20円でホイップのトッピングが可能となっている。



「黒糖きなこスムージー」ホイップあり

年末年始のひと休みに、日本の冬を感じる和テイストのドリンクで、心も体もほっとする時間を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

黒糖きなこラテ：380円

黒糖きなこスムージー：ホイップなし 480円／ホイップあり 500円

（すべて税込）

［発売日］12月30日（火）

ローソン＝https://www.lawson.co.jp