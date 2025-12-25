山崎製パンは、そのまま“生”でも、トーストでもおいしい食パン「ロイヤルブレッド」を来年1月1日からリニューアル発売する。

「ロイヤルブレッド」は、良質な上級小麦粉とバターを使用し、小麦本来の味と香りを生かして焼き上げた食パンで、バターの風味とコクのあるしっとりとした食感が特徴。同社のトップブランド食パンであり、2012年の発売以来、スタンダードな味わいの食パンとして、多くの消費者から支持を得てきた。今年は1月に品質向上リニューアルを実施した結果、330億円（出荷価格ベース）を超える過去最高の売上となる見込みとなっている。

今回、発酵種ルヴァンの改良と生地配合の工夫によって、バター風味の向上とともに、そのまま“生”で食べた時のしっとりソフトな食感とトーストした時のサックリ感や歯切れの良さがさらに高まった。4枚スライスから10枚スライスまで幅広い厚さをラインアップしており、そのまま“生”のおいしさをサンドイッチで、サクッと歯切れのよい食感をトーストで、好みの厚さや用途に合わせて楽しめる。

また、全国のスーパーの店頭において、同社の専門スタッフが「ロイヤルブレッド」の特徴を活かした食べ方提案活動に取り組み、「ロイヤルたまごサンド」などのレシピを紹介する。

「デイリーヤマザキ」、「ヤマザキショップ」をはじめ、全国のスーパー等のヤマザキ製品取り扱い店で販売する。

「ロイヤルブレッド」は、2012年の発売後、2014年に100億円（出荷価格ベース）を売り上げると、2019年に200億円、2024年に300億円を突破した。今年には、「ダブルソフト」の品質改善を実現した新規技術を活用し、品質向上を図った結果、330億円を超える売上の見込みとなるなど、毎年売上伸長を続ける同社のトップブランド食パンとなっている。

［発売日］2026年1月1日（木）

山崎製パン＝https://www.yamazakipan.co.jp