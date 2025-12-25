敷島製パン（Pasco）は、「ArtisanSelection」シリーズの新商品「国産小麦 濃厚ミルクフランス」を、1月1日から関東、中部、関西、中国、四国地区で期間限定発売する。

「国産小麦 濃厚ミルクフランス」は、国産小麦100％（手粉を除く）の程よくかみ応えのあるソフトフランスパンで、北海道練乳のクリームと、北海道牛乳入りのミルククリームをはさんだ商品となっている。すっきりとした酸味とコクのあるソフトフランスパンが、濃厚なクリームとよく合う。



「国産小麦 ずっしりあんバターフランス」

同日リニューアルの「国産小麦 ずっしりあんバターフランス」は、国産小麦のソフトフランスパンでたっぷりの北海道産小豆のつぶあんと北海道産バター入りマーガリンをはさんだ。よりかみ応えを感じられる生地にリニューアルした。

「ArtisanSelection」とは、「国産小麦」シリーズの中でも、さらに本格的な欧風パンの味わいを求める消費者へ向けたシリーズ、「ArtisanSelection（アルチザンセレクション）」。熟練した職人が開発した欧風パンを手軽においしく、たくさんの人に楽しんでもらいたい。そんな想いを込めて、それぞれのパンにあう国産小麦の小麦粉を厳選し、原材料や製法にこだわり丁寧に仕上げたPascoの欧風パンシリーズとなっている。シリーズ全品で国産小麦の小麦粉を100％使用（手粉を除く）しており、パッケージには、Pascoがこれまで培ってきた知見や技術が詰まった国産小麦商品の証である「和小麦」ロゴをデザインしている。

「和小麦」は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいる。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく3つの小麦で表現した。

ロゴマークには、これからも人々においしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月1日（木）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp