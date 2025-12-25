【ネタバレあり】話題沸騰中の『ラヴ上等』ヤンキーたちのガチ恋が急加速！ 「やっぱりきれいな女の子が好きなんだ」波乱の 5〜7話レビュー
Netflixで配信中の『ラヴ上等』は、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人による恋愛リアリティシリーズだ。集められた参加者11人は山奥にある学校「羅武上等学園」に集められ、14日間の共同生活を送り、最終日に好きな相手に告白をする。
今回は最新話の5〜7話を「おとさんの感情が爆発」「二世のモテ期」「つーちゃんの台頭」の3点の見どころに絞って振り返りたい。
※以下はがっつりネタバレなので、未視聴の方は要注意です！
■「やっぱりきれいな女の子が好きなんだ」おとさんの二世に対する恋愛感情が爆発
前回は、二世にちょっと大胆にアピールしちゃおうかな、くらいの温度感に見えていたおとさん。サウナに入る前に水着姿で抱きつく姿は、むしろ二世で遊んでいるくらいの余裕があるように見えていた。しかし、サウナに入ってから様子が一変。最新話冒頭は、「（二世が他の女性と話していて）寂しかった」と泣きながら、二世にすがるほどに。一瞬何話か見落としたのかと困惑してしまうほどに、おとさんの恋が進んでしまっていた。
恋愛リアリティショーは、どうしてもカメラには映っていないところで恋が進展したり、後退したり、視聴者が知らないところで人間関係が変化してしまうことがある。しかし、『ラヴ上等』参加者があまりに「今生き」すぎるせいか、それとも裏で決定的な何かがあったのか？ 想像以上におとさんの二世に対する気持ちが大きくなっていた。
特に同じく二世に想いを寄せているあもに対しては、彼女が二世と話しているだけで表情が曇る、挙句泣き出す、二世に「やっぱり綺麗な女の子が好きなんだ」と言い放つ、などハラハラする場面も多かった。
■突然のモテ期到来の二世、彼は一体誰を選ぶのか？
そんな二世は、突然のモテ期である。おとさんからの熱烈なアピールを受けながらも、第一印象からずっと気になっているBabyをデートに誘い、その日のデートからBabyの中でも二世に対する想いが芽生え始める。そして、「他の男性全員落とす」と言い放っていたあもも、今のところ二世に対しての想いばかりが強そうで、他の男性にアプローチしている場面がまったく映らない。
なぜ二世がこれほどモテるのか？と不思議に感じたりもしたが、よく考えてみると、つーちゃんは誰が好きなのかわからない中立すぎる立場、ミルクは最初からBaby一択、タックルは最初からきぃーちゃん一択、てんてんは誰と話していても温度感が変わらず気持ちが読めない、という中で、二世だけは唯一いろんな女性に目を向けながら、自分からアプローチをかけていて、一番恋愛が成り立ちそうな相手ではある。
最後の屋形船も、あも、Baby、おとさん全員とツーショットタイムを作り、悩んでいるような素振りを見せている。さりげないスキンシップや自然に距離を詰める姿も、恋愛慣れしているからか嫌味がなく、そういう部分も含めて二世は恋愛対象として選ばれやすいのかもしれない。
しかし、おとさんはともかく、Babyやあもは二世に対して熱烈な感情を持っているようには思えず、おとさん以外を選んだ場合は、フラれて誰とも成就しないという結末も可能性はありそうだ。
■気持ちが冷めていくミルク、突然のつーちゃん台頭……Babyは誰を選ぶ？
5〜7話で最も衝撃的だったのは、ミルクのBabyに対する気持ちが突然冷めていったことだ。最初から一途にBabyに想いを寄せ、二世がBabyにアタックするたびに二人の間に割って入っていこうとしたミルクは、Babyが二世とのデート後に「二人の間で迷っている」という正直な気持ちを吐露したあたりから表情が一変。まるで目が覚めたかのような、スッキリとした顔で「正直話嚙み合わなくて」と本音をこぼし始める。
序盤、塗装業を本気で続けていることを格好いいと感じてBabyに好感を持っていたミルクだったが、その後、塗装業をしている人ならだれでも分かるような「調色」という言葉が通じなかったあたりでさらに不信感を募らせる。
正直、ミルクの独白を聞く限り、もうBabyに対する気持ちは完全に冷めているように感じる。
そして、そんなBabyは二世といい感じになるのかと思いきや、ここにきてまさかのつーちゃんが台頭。船の上で手押し相撲をする二人の姿は、あまりにも愛らしく、とてもお似合いに見えた。よく考えたら、なんでも受け入れて甘えさせてくれる人というBabyの理想は、この参加者の中でいったらつーちゃんがぶっちぎりで一位だろう。つーちゃんもどうやらBabyを悪しからず想っているらしい。
第一話では参加者女性全員から×をつけられていたつーちゃんだが、今や全員から〇をつけられているという超展開。誰とも結ばれずにオモシロキャラ終わりになりそうだったつーちゃんが、ここに来てエモい成就エンドの可能性が浮上し、さらにアツくなってきた。
文＝園田もなか
Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」独占配信中
