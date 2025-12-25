◇ライト級 前日本同級王者・今永虎雅(大橋)＜10回戦＞WBOスーパーフェザー級10位 エリドソン・ガルシア(ドミニカ共和国)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、ライト級10回戦に臨む前日本同級王者の今永虎雅（26＝大橋、9勝5KO）が出席した。今永はプロ10戦目にして初めての海外での試合で、WBOスーパーフェザー級10位のエリドソン・ガルシア（31＝ドミニカ共和国、22勝14KO1敗）と対戦する。

今永は当初、WBAライト級3位アルマンド・マルティネス（30＝キューバ、17勝15KO）との対戦を予定していたが、マルティネスが出入国規制などの関係で出場を辞退。直前に対戦相手がエリドソン・ガルシアに変更となっていた。

会見で自己紹介を求められた今永は「自己紹介ですか？」と戸惑ったあと、「この大きい舞台で試合できることは凄く光栄。この舞台で自分の存在をもっとアピールできるようにしっかり勝つので、注目してください」とPRした。興行を配信するLeminoのインタビューには「めちゃくちゃワクワクしてます。こういうところでずっと試合をしたかった。雰囲気とかも楽しみながら試合に臨めたら」と答え、中量級で日本人の世界挑戦失敗が続いている現状を問われると「日本人は厳しいと言われている階級だけど、そう思っているから厳しいだけで、自分ではそんなこと思っていなくて、逆に自分しか行くヤツはいないだろうという自信はある」とキッパリ。「この試合で世界にアピールしてどんどん先に進んでいけるように、今回はしっかり勝ちます」と宣言した。

▼ガルシア ここにいられて光栄です。準備も万全です。そして勝ちます。