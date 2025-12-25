12月24日、名古屋競馬場で行われた10R・名古屋大賞典（Jpn3・3歳上・ダ2000m）は、松山弘平騎乗の5番人気、アピーリングルック（牝4・美浦・辻哲英）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のカズタンジャー（牡4・栗東・新谷功一）、3着にデルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:06.2のレコードタイム（不良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、レヴォントゥレット（牡4・栗東・矢作芳人）は、7着敗退。

名古屋大賞典・アピーリングルックと松山弘平騎手（提供：愛知県競馬組合）

名古屋大賞典、勝利ジョッキーコメント

1着 アピーリングルック

松山弘平騎手

「しぶとく強い競馬だったと思います。新馬戦を乗せてもらって負けてしまったのですが、こうしてまたチャンスをいただいて、レースはずっと見ていましたし、前走も強かったですし、今日も勝負になるんじゃないかなと思っていました。雨の降った馬場も向いてくれたなと思います。前残りでしたし、1番枠でいい枠を引いていたのである程度流れに乗りたいなと思っていました。いいところが取れました。最後は凌いでくれという気持ちでした。（ゴールした瞬間は）強かったなというのと嬉しい気持ちでした。しっかり重賞を勝ってくれて、ナイターでしっかりいい競馬をしてくれたのでこれから楽しみです」

アピーリングルック 12戦6勝

（牝4・美浦・辻哲英）

父：パイロ

母：ブライトリビング

母父：ワイルドラッシュ

馬主：社台レースホース

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 アピーリングルック 松山弘平

2着 カズタンジャー 川田将雅

3着 デルマソトガケ 団野大成

4着 ベルピット 桑村真明

5着 シンメデージー 吉原寛人

6着 メルト 細川智史

7着 レヴォントゥレット 坂井瑠星

8着 ラジカルバローズ 今井貴大

9着 キングオブザナイル 小笠原羚

出走取消 オケマル 下原理