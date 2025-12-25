森泉、7歳娘とシール交換楽しむ親子ショットに「輪郭そっくり」「最高のママ」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/25】モデルでタレントの森泉が12月24日、自身のInstagramを更新。娘と過ごす様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳美人モデル「輪郭そっくり」7歳娘との2ショット
森は「娘の影響でシール帳はじめました〜」とつづり、シール帳を前に娘と2人で並んだ姿を公開。それぞれが自分のシール帳を持っているようで、ロングヘアの娘が熱心にシール帳を指さしている姿を披露した。また森は「だれかーシール交換して〜」ともコメントしており、シール帳を掲げたセルフショットや詳しく紹介する動画も投稿している。
この投稿にファンからは「楽しそう」「素敵な親子時間」「輪郭そっくり」「最高のママ」「娘さん、お母さんと一緒で嬉しいね」「仲良し素敵」「たくさん集めてますね、ビックリ」と反響が寄せられている。森は、2018年3月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年6月には、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美人モデル「輪郭そっくり」7歳娘との2ショット
◆森泉、娘とシール集め楽しむ様子披露
森は「娘の影響でシール帳はじめました〜」とつづり、シール帳を前に娘と2人で並んだ姿を公開。それぞれが自分のシール帳を持っているようで、ロングヘアの娘が熱心にシール帳を指さしている姿を披露した。また森は「だれかーシール交換して〜」ともコメントしており、シール帳を掲げたセルフショットや詳しく紹介する動画も投稿している。
◆森泉の投稿に反響
この投稿にファンからは「楽しそう」「素敵な親子時間」「輪郭そっくり」「最高のママ」「娘さん、お母さんと一緒で嬉しいね」「仲良し素敵」「たくさん集めてますね、ビックリ」と反響が寄せられている。森は、2018年3月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年6月には、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】