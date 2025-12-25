BABYMETAL、SHIBUYA TSUTAYA 1階でポップアップストアを開催　“伝説の15曲”投票箱設置も

BABYMETALが、ポップアップストア『BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO』を2026年1月7日から1月13日まで東京 SHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催する。

同ポップアップストアは、さいたまスーパーアリーナでのスペシャル公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』開催と、結成15周年を記念したものだ。

BABYMETALはこれまで、アリーナ公演を開催したロンドンおよびロサンゼルスにてポップアップストアを実施しており、日本での出店は今回が初めてとなる。同ポップアップストアでは限定アイテムの販売も予定されている。商品ラインナップや詳細は後日発表予定だ。

また同ポップアップストアで販売予定の音楽、映像商品購入者を対象に、限定特典が配布される。なお、特典は各レーベルで取り扱われている商品ごとに異なる。

さらに、会場内の特設投票所にてファンによるBABYMETALの伝説の15曲を選出する『15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND』が開催される。BABYMETAL Official Instagramでの投票から勝ち上がった30曲のうち、トップ15曲を決める投票となる。同企画への投票には、会場にて対象の音楽、映像商品を購入することで配布される投票券（1アイテムにつき1枚）が必要だ。投票期間は1月7日から1月10日正午までとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）