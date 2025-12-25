¡Ö¤È¤Ã¤µ¤ËËÍ¤ÎÂÎÄ´¤ò¡Ä¡×à¥¹¥Æ¡¼¥¸4á¹¢Æ¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¤«¤é2Ç¯¼å¡Ä¸«±ÉÀ²¤¬¶á±Æ¤È¶¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Î´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¡×º´Æ£¹À»Ô¤È¤Îî°íð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡×
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÏ²¼¤Ç¶öÁ³Áø¶ø
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸«±ÉÀ²(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤Î´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¡×¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀè·îËö¡¢²¿Ç¯¿¶¤ê¡©¤¤¤ä½½¿ôÇ¯¿¶¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ²¼¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤¦¡¢¸«±ÉÀ²¡ªÂÎÄ´¤É¤¦¤À?Âç¾æÉ×¤«??¡Ù¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô(65)¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¸«±ÉÀ²¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬´â¤ò´µ¤Ã¤¿»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤·¤«¤â¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËËÍ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡¡¹À»Ô¤µ¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÂÎÄ´µ¤¸¯¤Ã¤ÆÌã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¸«±ÉÀ²¤µ¤óÌÜ¸µ¤¬¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸«±ÉÀ²¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î²¼°öÆ¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£25Ç¯3·î¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡ªÀèÆü¡¢ºÆÈ¯¤äÅ¾°Ü¤¬Ìµ¤¤¤«¡©CT¸¡ºº¤ò¤·¤¿°Ù¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ëº£Æü¡¢ÉÂ±¡¤Ø¡Ä¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ºÆÈ¯Å¾°Ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£