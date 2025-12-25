É×¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¸¢ÅÄÍµÈþ¤µ¤ó¤ÎàµÇ°ÆüÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ö¸¢ÅÄÉ×ÉØÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¸¢ÅÄ½¤°ì(¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í)¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¸¢ÅÄÍµÈþ¤µ¤ó¤ÎÊó¹ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ç¡¢·ëº§15Ç¯µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡¡Â©»Ò¤Î±óÀ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§15Ç¯¼þÇ¯¤òÊó¹ð¡£¤ªÂ·¤¤¤Î´ã¶À»Ñ¤Ç¼Ì¤ëÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤1Ëç¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§15Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¸¢ÅÄÉ×ÉØÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï2010Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£