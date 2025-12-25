¡Ö¥Õ¥¸¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡×¸µÝ¯ºä46¤Î¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¡¢¸åÇÚ¤È¤ÎàÈù¾Ð¤ß2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖºÇ¶¯¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µÝ¯ºä46¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁ´ÆüËÜ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤äÌ´¤ò¶»¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÀï¤¦»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë»Ñ¤Ë¤â¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Í¾±¤¤Ë¿»¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸åÇÚ¤ÎµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö°ª¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥¸¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¶¯¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£