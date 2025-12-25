¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡ª±ü¤µ¤ó¤¬¡¼¡¼¡ª¡×ÂçÂô¤¢¤«¤ÍàÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤êáÉÔºÎÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ª¿þÊ¬¤±¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤À¤ó¤À¤ó¡Ä¤¢¤«¤ÍÂçÀèÀ¸ ¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡¢¥Ð¥ê´î¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¡×
Àå¤ò½Ð¤·¤ªÃãÌÜ¤ËàÈþÍÆÁ´¤Ö¤êá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤ÎàÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤êáÉÔºÎÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë½é¤ÎÈþÍÆËÜ¡ÖÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ëÂçÂô¤Ï¡ÖÀË¤·¤¯¤âºÎÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àå¤ò½Ð¤¹¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡àË×¥·¥ç¥Ã¥Èá¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥Ð¥¥Ð¥¤À¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¡¼¤ó¡ª±ü¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤è¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¶á¤À¤ó¤À¤ó¡Ä¤¢¤«¤ÍÂçÀèÀ¸ ¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ð¤ê´î¤ó¤É¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£