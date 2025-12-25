¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¾¾Ãæ¿®É§àÃÂÀ¸Æü²ñá¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹OB¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖËèÇ¯¤ª½Ë¤¤ºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¡×
ÀèÇÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯½¸¹ç¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¾ë½êÎ¶Ëá¥³¡¼¥Á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÀèÇÚ¤ÎàÃÂÀ¸Æü²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Î¾¾Ãæ¤µ¤ó¤ÎBD²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î26Æü¤Ë51ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤à¤«¤¨¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹OB¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾¾Ãæ¿®É§¥³¡¼¥Á(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ò½Ë¤¦¿©»ö²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹OB¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡ÖÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀèÆüÃæÅì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ç½éÂåMVP¤Ëµ±¤¤¤¿Àî粼½¡Â§(¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»Ô½Ð¿È)¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡×¤ÎÊ¡ÅÄ½¨Ê¿ÆÃÇ¤¥³¡¼¥Á¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡Ö²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¡×¤Î⼩ã·祐Êå´ÆÆÄ¡£⼩ã·¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡Öµí¤ä ¤¿¤óÊ¿¡×¤ÇÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö²ñ¤Ï⼩ã·¤ÎÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯å«¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËèÇ¯¤ª½Ë¤¤¤Ç½¸¤Þ¤ë¤À¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¡×¡Ö¾¾Ãæ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£