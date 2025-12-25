県は２５日、生活保護費の支給事務を放置したなどとして、職員２人を懲戒処分にしたと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、健康福祉部の男性主任（５２）と生活こども部の男性主事（２６）の２人です。

このうち、健康福祉部の男性主任（５２）は担当していた生活保護業務で、去年５月からことし６月までの間、支給の必要性を認識していたにもかかわらず支給事務を放置し、６９万７２５２円を支給していませんでした。また受給世帯の収入状況の確認を怠り、６９万７８５３円を過大に支給していたということです。県は、職務上の義務に違反し、県職員の信用を著しく失墜させるものだとして、２５日付けで、減給１０分の１、２カ月の懲戒処分としました。

一方、生活こども部の男性主事（２６）は、去年１月からことし５月までの間、ブランド品を含む自身の不要な衣服５６点、約２００万円分をＳＮＳのダイレクトメールや自ら作成したネットショップ、期間限定の店舗で販売していました。県は、多くの物品を店舗という形で販売していたのは営利企業従事の許可制度に違反する行為だとして、２４日付で戒告の懲戒処分としました。

県は再発防止策として、２５日付けで各所属長に対し、職員の綱紀保持について改めて通知し、指導を徹底するとしています。