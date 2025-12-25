◇IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ 王者 ウィリバルド・ガルシア(メキシコ)＜12回戦＞同級6位・寺地拳四朗(BMB)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、スーパーフライ級転向初戦で3階級制覇に挑む前WBA＆WBC統一世界フライ級王者・寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）が出席した。寺地はIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）に挑戦する。

寺地は「グランドアライバル」のときと同じく、サウジアラビアの民俗衣装で登場。司会を務めた英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターから“絶対に勝たないといけない一戦”と言われ、「こういう大きい試合ができるのは凄くありがたいし、ここで絶対勝って次に続かないといけないので、この試合は絶対勝ちます」と意気込みを示した。勝って3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”ロドリゲス（米国）とやりたいか、と問われると「そうですね。バム選手とはずっとやりたいと思っていたので、ここでしっかり勝ってチャンスをつかみたいと思います」と誓った。

会見後のフェースオフではガルシアが顔面近くまで迫ってきたが、下がることなく27秒間にらみ合った。興行を配信するLeminoのインタビューには「僕の中で一番重要と言ってもいい試合なので絶対勝って来年につなげたい」と答え、「今まで一番いいぐらい減量も順調でパワーもついたので楽しみです」と話した。サウジについては「凄く過ごしやすいし、気候的にもいい。凄く充実して生活できている」と明かした。

▼ガルシア 私が負けるという予想は間違いです。私は勝つつもりで来てる。戦争する準備ができています。KOで勝ちます。