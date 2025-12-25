『To LOVEる』ハレンチ！古手川唯、サンタ姿で肩出し“たわわ” 矢吹健太朗が新イラスト描く
人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が25日、自身のXを更新し、『To Loveる -とらぶる-』の人気キャラ・古手川唯の新イラストを投稿した。
【画像】ハレンチすぎ！肩出し＆たわわ丸見え サンタ姿の古手川唯イラスト
定期的にイラストを投稿しているが、今回はクリスマスということでサンタ姿になった古手川のイラストを公開。胸元が丸見えで肩出し姿の古手川を見ることができる。
矢吹氏は「エンジン始動したのを実感する年末です。来年は色々チャレンジしたいなぁ Merry Christmas」と伝えている。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
