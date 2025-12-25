◇スーパーバンタム級 WBA、WBC、WBO1位 中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公式会見が25日、リヤド市内で開かれ、スーパーバンタム級転向初戦に臨む前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）が出席した。中谷はWBC同級10位のセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ、20勝18KO）と対戦する。

司会を務めた英マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターから“日本の強さを発揮してもらえるか”と問われた中谷は「まずはこの舞台に立たせてもらえる環境に感謝してます。しっかり準備してきたので27日は発揮できる準備はできています」と話した。

会見後には興行を配信するLeminoのインタビューに応じ、「凄く順調に体重調整もできていて、エネルギーにあふれながらできているので良い状態です」とコメント。スーパーバンタム級に上げたことで「スピードが凄く上がっている感覚があるので、あとは相手がどれだけパワーを感じてくれるかだと思うので、そこらへんを集中してやっていきたい」と手応えを口にし、相手の印象を問われると「身長は僕と一緒か高いぐらいという印象があったのと、しっかり覚悟して来ているのは分かったので、27日が楽しみです」と話した。今回は日本勢の強さをアピールする機会となるが「凄く光栄な気持ち。日本人の強さが際立つ夜になるのではと思っています」と語り、「転級初戦なのでしっかり自分の強さが発揮できるかなと練習の段階で感じているので楽しみにしてほしい」とファンへアピールした。

▼エルナンデス 準備はできています。戦いう準備は万全です。全力で戦います。中谷潤人はいいファイターです。戦えることにワクワクしています。