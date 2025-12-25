reGretGirl、初のアニメタイアップ！新曲「サブマリンユース」がTVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlの新曲「サブマリンユース」が2026年放送となるTVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌に決定した。reGretGirlがアニメ主題歌を担当するのは今回が初めてとなる。

原作『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』は第6回カクヨムWeb小説コンテスト「特別賞（ラブコメ部門）」受賞作で、シリーズ累計130万部(コミックス含む)を突破している大人気ライトノベル。

クラスで目立たない男子だった主人公が、「クラスで2番目に可愛い」とされるクラスメイトと、共通の趣味をきっかけに秘密の友達になって始まる、等身大の青春ラブコメディ。

新曲「サブマリンユース」は青春ラブコメディにぴったりな軽快でさわやかなアップナンバーに仕上がった。

青春の甘酸っぱさ・儚さや繊細さを感じられるような歌詞にも注目して欲しい。

本日公開されたアニメの本PVでは楽曲の一部が使用されているので、こちらも合わせてチェックして欲しい。

＜reGretGirl Vo.&Gt. 平部雅洋 コメント＞

この度、オープニング主題歌を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。

原作を読み、主人公の真樹や海の不器用ながらも真っ直ぐな心情に胸を打たれました。

今回の楽曲は、主人公2人の“届きそうで届かない、拙くも純真な所”を表現しようと思いました。

reGretGirlとしてアニメ作品に楽曲を書き下ろしたのは今回が初めてなので、僕自身も心踊らせながら制作させていだきました。

是非作品と合わせて聴いてください。

●作品情報

TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』

＜イントロダクション＞

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！

【キャスト】

前原真樹：石谷春貴

朝凪 海：石見舞菜香

天海 夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美

【スタッフ】

原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：日向あずり

コミカライズ担当：尾野 凛

監督：橘 秀樹

副監督：柴田 匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林 夏菜

総作画監督：滝本祥子・林 夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT

＜reGretGirl Profile＞

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。

幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、

あらゆる人々の心に寄り添い続けるだろう。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』をもって、日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年6月から実施した対バンツアー「LOVE × CALL TOUR 2022」、9月から実施した全国20箇所のツーマンツアー

「忘れられないツーマンツアー2022」は各所SOLD OUT。

2023年2月にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。

全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 “tear”」は軒並みSOLDOUT。

9月から実施した対バンツアー「LOVE × CALL TOUR 2023」では、メンバーの人生に影響を与えた大先輩たちとの共演を果たした。

2024年1月から初の東名阪Zeppを含む、全国17箇所を回る「忘れたくないワンマンツアー “World with you”」を開催。

8月には「SUMMER ONEMAN LIVE 2024」と題し、大阪城野外音楽堂、初のホール公演となる人見記念講堂でのワンマンライブを開催。

2025年で結成10周年を迎え、Major 3rd Full Album『LOVESR』をリリース。そして自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025“for LOVERS」を開催。

(C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会

