“マナカナ”三倉茉奈、5歳娘のクリスマスショット＆サンタへの手紙公開「可愛すぎ」「大きくなった」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の三倉茉奈が12月25日、自身のInstagramを更新。娘のクリスマスショットを公開し、反響を呼んでいる。
茉奈は「今年も無事にサンタさん来てくれました」という言葉とともに、クリスマスツリーをバックに立っている娘の写真を投稿。また、「もう何ヶ月も前から欲しいものを決めて、壁に手紙を貼ってました」という説明とともに、「サンタさん てつぼうください」としっかりとした字で書かれた娘からサンタクロースへの手紙も公開。ツリーをバックにした娘の写真の横には、オレンジ色の子供用鉄棒が写っており「無事に貰えて良かったね」と茉奈も言葉を添えている。
この投稿にファンからは「心が洗われる」「娘ちゃんすっかり大きくなった」「希望のものがもらえたんですね」「お手紙可愛い」「癒やされる」「幸せが詰まったクリスマス」などといった反響が寄せられている。
茉奈は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
