12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。新潟県代表の帝京長岡が目指すのは全国の頂点です。ことし、チームの結束を強めるための秘策がありました。



帝京長岡 11度目の全国切符

11月の県大会決勝。



（実況）

「もう一度、水澤から……中央16番の杉本！」

「中のブロックは3人……樋口ー！帝京長岡追加点！20番の樋口汐音！」



帝京長岡は、持ち味の華麗なパスワークから作り出すサイド攻撃を武器に、2大会ぶり11回目の全国への切符をつかみました。



「日本一とれるよう頑張りたい」

〈帝京長岡 稲垣純主将〉

「全員で（部員）124人で、スタッフ含めて頑張ろうって決めたので、勝てて良かった。自分たちが目標にしている日本一に向けて、仲間と競争し、日本一とれるように頑張りたい」



〈帝京長岡 古沢徹監督〉

「本当に選手が一生懸命頑張ってくれて、なかでプレーしていた選手もそうですけれども、スタンドで声をからして応援してくれている選手。全員で掴んだ勝利だと思っています」



全国ベスト４に2度輝いた強豪

帝京長岡と言えば・・



（実況）

「晴山がボールをもって9番本田に出る、こぼれたボール、もう1度かえす、14番の谷内田がシュート！」

「帝京長岡2点目、これが見ていておもしろい。また見たくなるサッカー」



全国ベスト4に2度輝いた屈指の強豪です。伝統のパスワークに加え、ことしは粘り強い守備と、スピードのある攻撃のレベルアップを図りました。



攻撃の中心選手

攻撃の中心となるのは2年生の和食陽向選手と1年生の児山雅稀選手です。



帝京長岡のエースナンバー14番を背負う和食選手は柔らかいボールタッチで味方にパスを供給。



世代別経験のある1年生の児山選手は強靭なフィジカルとスピードでチームに勢いをもたらします。



〈帝京長岡 児山雅稀選手〉

「前で収めたり、ヘディングの強さとかロングボールを自分が競り勝ってチャンスを作ることそれが自分の役割」



〈帝京長岡 和食陽向選手〉

「観客を魅了する選手、見ていて面白い選手を目指している。ボールが入ったら、何かしてくれるぞ、期待をされるような選手になりたい」



5人の選手が「キャプテン」

そして、ことしの帝京長岡の特徴…それは5人の選手が「キャプテン」を担っていることです。



〈稲垣純選手〉「背中で見せます」

〈水澤那月選手〉「プレーで見せます」

〈西馬礼選手〉「全体をまとめます」

〈和食陽向選手〉「後輩のまとめ役です」

〈桑原脩斗選手〉「フィジカル担当です」



中でも最終ラインを統率する守備の要・西馬礼選手と強靭なフィジカルを持つセンターバック桑原脩斗選手が粘り強い守備を支えます。



そして、部員124人を5人の力で引っ張っていきます。



「5人が協力して進めてくれれば」

〈帝京長岡 古沢徹監督〉

「1人に任せてしまうと、1人がたくさんのものを背負わなくてはいけない。5人で協力しあってチームをいい方向に進めてくれればという意図で5人にしました」

チームのテーマは「大家族」

そんなチームのテーマは「大家族」です。



〈帝京長岡 古沢徹監督〉

「寮生も多いですし、長岡に来たら家族だと思って接している」



部員の8割が選手寮で生活

北は北海道、南は鹿児島。全国各地から選手が集まる帝京長岡では部員の約8割が選手寮で寝食を共にしています。



〈帝京長岡 桑原脩斗選手〉

「本当は誕生日はまだですけど、遠征に出て（当日は）いないということで、きょう皆さんでお祝いしましょう」



この日は選手の誕生会。



音頭を取るのは5人キャプテンのひとり桑原選手です。



「ハッピーバースデートゥーユー♪」



監督と選手をつなぐサッカーノート

さらに監督と“大家族”をつなぐのがこのサッカーノート。



選手が毎日思いを綴るノートから選手の現在地や精神的なケアが必要かどうか確認しています。



ノートに監督からメッセージ

〈帝京長岡 古沢徹監督〉

「2年生の和食のノートは整理されて自分とチームと見えているかなと思います」



2年生でエースの和食選手のノートには「14番（エースナンバー）に気負わず思った通り全力プレーすること」という古沢監督のメッセージが…



〈帝京長岡 和食陽向選手〉

「自分が上手くいっていないときはもっとこうした方がいいよと書いていただけるので、アドバイスが力になっている」



ノートで「教えられた」

一方、こちらの選手は…



〈水澤那月選手のサッカーノートより〉

「自分がどうなりたいかどうありたいかが理想 何が足りていないかどうするべきなのかが課題 いま自分はどうなのかが現実 越えなければならない壁なのでは」



〈帝京長岡 水澤那月選手〉

「自分のやりたいプレーとみんなが思っているプレーは違って、自分のわがままが多く出ていたので、それを教えられた」



初戦の相手は大社高校

全国大会の初戦の相手は島根県代表・大社高校。



県大会を無失点で勝ち上がってきた力のあるチームです。



「最終目標は日本一」

それでも、5人のキャプテンが牽引することしの帝京長岡。



築き上げた強い結束力で目指すは全国の頂点です。



〈帝京長岡 古沢徹監督〉

「目標は、日本一です。目の前の1勝をまず目標に、最終目標は日本一」



〈帝京長岡 西馬礼選手〉

「インターハイでは日本一とれなかったので、選手権でその悔しさをぶつけて全員で日本一を目指して頑張っていきたい」



初戦は12月29日

全国制覇へ向け、いざ、想いを一つに…



〈帝京長岡高校サッカー部〉

「帝京長岡高校、全力で頑張るぞ！」「オー！！」



帝京長岡の初戦は12月29日。



島根県代表の大社高校と対戦します。



TeNYテレビ新潟では正午からこの試合を実況生中継でお伝えします。





2025年12月22日「夕方ワイド新潟一番」放送より