Souが、5thフルアルバム『Panorama』を2026年3月4日にリリースする。

同アルバムは、前作『センス・オブ・ワンダー』以来約2年ぶりのアルバムリリースに。同作品には今年にリリースされた5曲のデジタルシングルに加え、2026年1月より放送のTVアニメ『アルネの事件簿』オープニングテーマ「Q.E.D.」を収録するほか、新曲6曲が加わり全12曲が収められる。なお、新曲6曲の情報は2026年明けに公開予定だ。

また、あわせて公開となったジャケット写真と最新キービジュアルでは、イラストを飴日和、アートディレクション／デザインを木京が手掛けた。作り込まれた世界観に、さまざまなシチュエーションのSouが溶け込んでいる。ジャケットは、左から初回限定盤A、通常盤、初回限定盤Bの順番に並べると、3枚で1つのイラストになる仕掛けが施されている。

初回限定盤AにはMVのほかSouによるMVのオーディオコメンタリーが副音声として収録されたBlu-rayと、Sou自身がカメラで撮影した写真で構成された内容のフォトブックAが付属。初回限定盤BにはLIVE CDと、ライブフォトで構成された内容のフォトブックBが付属する。通常盤はCDのみとなるが、“歌ってみた”楽曲がボーナストラックとして1曲収録される。

加えて、インターネットサイン会やオンライントーク会などリリースを記念した各種リリースイベントや、店舗特典情報もあわせて公開された。詳細は公式ホームページにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）