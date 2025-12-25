コンセプトは「GOLDEN STARS〜黄金の星たち〜」。ベガルタが百年構想リーグで着用する新ユニを発表！「シンプルで好き」「攻めてるな」など反響
ベガルタ仙台は12月25日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザインを発表した。
サプライヤーはアディダス。仙台はクラブの公式サイトで、１stユニホームのコンセプトを次のように説明している。
「GOLDEN STARS〜黄金の星たち〜。クラブにとって重要なエレメントである“星”を大胆に配置。アクセントとしてベガルタレッドのパイピングを施したデザイン。情熱の導火線から生まれる爆発的な活躍、熱狂を。たくさんのスター選手の誕生を願うユニホーム。
黄金の星は、クラブの未来を照らし、仙台・宮城の街や人の誇り、再び「希望の光」となる。黄金の星が瞬くユニホームを身にまとい、１度しかない「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」に挑む」
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「シンプルで好き」「かっこいいな」「長袖ないのかな」「買うしかない」「シンプルでいいじゃないですか」「デザイン良くなった」「最高」「攻めてるな」などの声があがった。
なお、フィールドプレーヤーとGKの２ndユニホームは2025シーズンモデルを継続使用する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
