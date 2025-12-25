

12月25日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



アルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/25発表

毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、保有株数1000株未満でデリシア・アルピコホテルズ共通優待券2000円分、1000株以上保有で同優待券5000円分と鉄道上高地線(松本駅～新島々駅)片道乗車券2枚を贈呈する。



■拡充／変更 ――――――――――――



ブルボン <2208> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/25発表

継続保有期間の区分を追加し、3年以上の長期保有株主への優待内容を拡充する。また、保有期間3年未満に200株以上500株未満、500株以上1000株未満の区分を新設する。



サクサ <6675> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/25発表

26年3月末割当の1→3の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。従来（分割前）は200株以上保有を条件としていたが、27年3月末基準日から保有株数「500～599株」の区分を新設。実質拡充。



■記念優待 ――――――――――――



ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/25発表（場中）

上場維持基準への適合を記念して株主優待を実施。26年3月末時点で5000株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント5万ポイントを追加で贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



農業総合研究所 <3541> [東証Ｇ] 決算月【8月】 12/25発表

SOMPO Light VortexによるTOBの成立を条件に、株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

