スマホのライトで済む場面も多いけれど、もう少し頼れる光が欲しいとき、ありますよね。もし、もっと明るく広く照らせる安心が、車のキーと同じくらいのサイズで手に入るとしたらどうでしょう？

日常の「ちょっと困った」から、非常時の「真っ暗闇」まで。「Guardtier M70」の小さなボディがどう役に立つのか、その特長を紐解いていきます。

最大1100ルーメン。広角110°で足元から周囲まで

「Guardtier M70」は、ターボモードで最大1100ルーメン。最長177m先まで届く長距離照射により、暗い夜道でも視認性を高めます。さらに照射角度は110°と広め。

・足元と周囲を同時に照らせる ・暗い駐車場で車を探すときにも便利 ・夜のジョギングや犬の散歩にも対応

一点を照らすタイプではなく、視界全体をカバーする設計。夜道でも心強く感じられます。

全長97mm、重さ60g。毎日持ち歩ける軽さ

「高性能ライト＝大きくて重い」というイメージ、ありませんか？ 「Guardtier M70」は全長97mm、重量60g。車のスマートキーに匹敵する軽さです。この小ささと軽さなら、毎日のEDC（持ち歩きアイテム）に加えても負担になりません。

活用例

・カバンの底に入れて非常用に ・家や車の鍵と一緒に束ねて帰宅時のお守りとして ・ガジェットポーチの隅に放り込んでキャンプのサブライトに

「必要なときに手元にある」。それが、このサイズ感の価値です。

A6061アルミ合金ボディ、IP65防水対応

ボディ素材は耐腐食性に優れたA6061アルミニウム合金。熱処理を加えることで高強度化されており、軽量ながらしっかりとした剛性を確保しています。

表面の加工も丁寧で、道具としての質感も◎。防塵防水性能はIP65となっていて、急な雨や水辺でのアクティビティでも、安心して使えます。

ラフに扱える頑丈さは魅力的。災害用キットに加えておけば、いざというときにもその性能を発揮してくれるはずです。

「Guardtier M70」は、携帯性とパワーのバランスを突き詰めた、現代的なLEDライトです。スマホがあればなんとかなる時代ですが、スマホの充電温存、圧倒的な視界確保、悪天候への強さ…。これらをポケットサイズで実現している点は、専用デバイスならではの強みです。

「もしも」の備えは、大げさなものではなく、日常に溶け込むモノであるべきかもしれません。あなたのポケットやカバンの隙間に、この小さな「安心」を1本、忍ばせてみてはいかがでしょうか？ 「Guardtier M70」が気になった方は、ぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。

