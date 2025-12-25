Astemoリヴァーレ茨城が1月のHGで計3,600名を無料招待！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は24日（水）、2週にわたるホームゲームへの無料招待を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

無料招待が行われるのは、2026年1月10日（土）と11日（日）にひたちなか市総合運動公園総合体育館で開催されるSVリーグ女子第12節のヴィクトリーナ姫路戦と、1月17日（土）と18日（日）に日立市池の川さくらアリーナで開催される第13節の埼玉上尾メディックス戦だ。

1月10日（土）の第12節GAME1は『水戸市の日』としてホームゲームを開催。水戸市に在住、在勤、在学の方を対象に10日（土）のGAME1に1,000名、11日（日）のGAME2に200名を招待する。対象席種は2階指定席と3階自由席。無料招待には専用フォームから事前の申し込みが必要で、締め切りは1月3日（土）23:59までとなっている。

また、翌週のホームゲームでは、1月17日（土）の第13節GAME1で『東海村の日』を、18日（日）のGAME2で『高萩市の日』を開催。東海村に在住、在勤、在学の方を対象に17日（土）のGAME1に1,000名、18日（日）のGAME2に200名を、高萩市に在住、在勤、在学の方を対象に17日（土）のGAME1に200名、18日（日）のGAME2に1,000名を招待するとのことだ。対象席種はどちらも1階指定席と2階自由席。専用フォームから事前の申し込みが必要で、締め切りはどちらも1月4日（日）23:59までとなっている。

この機会に近隣の方は会場でバレーボールを観戦してみてはいかがだろうか。