ABEMAビデオ限定配信の『世界の果てに、くるま置いてきた』にて、令和ロマン・くるまらから旅の続きを託され、ブータンの秘境・ラヤ村に一人残った東出昌大の未公開映像が公開された。標高4000mに位置するこの村で、東出は「家一軒の装飾」にかけられる驚きの費用と、そこに込められた並外れた信仰心を目の当たりにした。

【映像】“年収分”の壁画があるブータンの家

村を散策していた東出は、高い足場が組まれ、伝統的な装飾が施されている民家に足を止めた。「クズザンポーラ。お兄さんがこの絵描いてるんですか？」と声をかけ、家主の許可を待たずして勝手口から家の中へ入っていく東出の姿には、テロップで「自由な村」とツッコミが入る。

2階に上がると、そこには職人たちが寝泊まりしながら作業する本格的な現場が広がっていた。鮮やかな緑や赤で彩られた室内、壁一面に描かれた緻密な仏画や文様に、東出は圧倒される。

「綺麗……。すご。うわ、綺麗……」と食い入るように壁画を見つめる東出に対し、絵師は信仰心を表すためのチベット仏教装飾について解説した。

東出を最も驚かせたのは、その制作期間と莫大な費用だった。絵師によれば、1枚の仏画を描くのに2日から4日、家全体のプロジェクトとしては2〜3か月もの時間を要するという。そして、気になるその総額について「この家を全部描くのに、おいくらぐらいなんですか？」と東出が尋ねると、「今回は総額45万ニュルタム（約76.5万円）です」とのこと。ブータンの平均年収が約44万7000ニュルタム（約76万円）であることを考えると、まさに年収のすべてを「壁画」に注ぎ込んでいる計算になる。

「絵だけで！？ そりゃそうだわなぁ……」と驚愕する東出。しかし、この絵は一度描けば50年はもつという。一生に一度、あるいは数世代に一度、家族の幸福を願って財産を投じるブータン人の価値観を、東出は深く噛み締めていた。