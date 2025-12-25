団体でも屈指の美貌で知られる女子レスラーが、セクシーなパーティ風ポートレートを投下。試合放送出演が減ったなか、リング外での「私最高よね？」という決死の自己アピールが、ファンに強い印象を与えている。

【画像】美女レスラー、Vネックが“深すぎる”大胆ドレス

WWEの第3ブランド「NXT」所属のカルメン・ペトロビッチがXを更新。ホリデーシーズンを意識した魅力的なポートレート写真とともに、意識高めの自己アピールを披露し、ファンに強い印象を与えた。

今回彼女が投稿したのは、金色のネックレスを指で触りながら上目遣いでカメラを見つめる姿る。茶色と金色の深いVネックドレスを着用した、なんともセクシーなポートレートで、キャプションには「あたしが基準（バー）めっちゃ高くしちゃうから、みんなリンボーみたいに下に潜り抜けちゃうんだよね〜」と、自己肯定感高めのコメントを添え、“高貴な女”をアピールしている。

この画像に対するファンの反応は熱狂的だ。「爆弾級の美女」「セクシー」「なんて美しいんだ、カルメン」と容姿を絶賛する声が殺到。お気に入りの選手として“推し”を宣言するファンも現れ、「そうだよ、みんなが女王のように跪くべき」と投稿の自信満々なコメントにも全面的に同意する、優しい反応で溢れた。

カルメンは空手出身のストライカーとして知られ、映画『キル・ビル』を意識した刀を振り回す入場パフォーマンスでもお馴染みだ。だが2025年後半、特に12月に入ってからはNXTのテレビ放送で試合出場に恵まれておらず、リング外での自信あふれる発言と魅力的なビジュアルによる久々の“顔見せ”が、ファンに与える影響力を改めて示した。

前半はNXTでアシャンテ・ジー・アドニスとのロマンスネタなど、ストーリーラインの深化と他ブランド経験を積んだ年となったカルメン。中堅ポジションでの安定した活動を経て、今後のNXTでのブレイクが期待される。

