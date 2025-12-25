本田望結 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の本田望結（21）が25日、自身のインスタグラムを更新。「メリークリスマス」とあいさつし、サンタクロース風のコスプレ姿を披露した。

【写真】「サンタ望結いいゼ」「可愛すぎやろ」サンタ風コスプレ姿の本田望結

　赤地のサイドに白いモフモフがデザインされたマントを羽織ったワンピースらしきスタイル。髪はアップに、手には赤い手袋を着け、ホリデー感たっぷりの装いで満面の笑みを浮かべている。

　クリスマスに届けられた“サービスショット”に、ファンからは「みゆちゃんサンタ可愛い」「プレゼントやん」「サンタ望結いいゼ」「似合ってるよ」「可愛すぎやろ」「メリークリスマスです」などと、さまざまな反響が寄せられている。