初参戦のイケメン俳優が、ポーカー好き芸能人を次々に撃破。予想外の展開に観戦者も驚いた。

【映像】“勝ちまくる”三浦翔平の顔面がカッコ良すぎる

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。三浦翔平が芸人、アイドルに立て続けに勝利し、大きな存在感を見せた。

予選テーブルAの終盤、10万点超のチップを抱え、テーブルを掌握していた三浦。迎えたのは、1万8100点で最下位に沈む横原悠毅（IMP.）からのオールインだった。横原はハートとダイヤの「Q10」で勝負を仕掛けるが、三浦はスペードとハートの「2」のペアを確認すると、「行ってみよう！」と即座にコール。勝率では横原が約52％とわずかに有利な状況だったが、チップリーダーの三浦は一歩も引かなかった。

「本当にお願い！」と祈る横原を横目に、フロップにはダイヤの「6」、クラブの「A」、ハートの「3」が落ちる。続くターンでダイヤの「4」が落ち、三浦は2のペアに加え、さらに「5」が出ればストレートという可能性も生まれた。形勢は三浦有利へと傾いていく。観戦者から「5、来ちゃえ！」と声が飛ぶ中、リバーに現れたのはハートの「4」。この一枚で三浦の勝利が確定し、横原は5位で予選敗退となった。

ここまで吉村崇（平成ノブシコブシ）、アントニー（マテンロウ）と次々にポーカー好き芸人を打ち破って来た三浦。3人目の敗退者を決める、大きな勝利を収めた。別室で観戦していた観戦者も「ちょっとレベル違うな」と賛辞を送り、視聴者からも「プロ以外に強い三浦さん健在」「豪運すぎる」「カッコよかったー」と驚きの声が上がっていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）