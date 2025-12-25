27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が25日、サウジアラビアの首都リヤドで公式会見に臨んだ。27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとして開かれる。両者は試合が決定して以降、初めて公の場で顔を合わせた。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。

出場選手が勢ぞろいとなった公式会見。サングラスと、ベージュのジャケット姿で登壇した井上は最後に意気込みを語った。

「この試合は自分にとって今後のキャリアをより加速させていく一戦だと思っています。この試合の内容で、PFP1位に返り咲く気持ちで挑んでいきたいと思います」

ピカソがベルトをメキシコに持って帰ると発言したことについて問われると「まず、このベルトがメキシコに帰ることは100％ありません」と断言。「ピカソと戦うことはSバンタム級で戦う上で必要な防衛戦であると認識しています」と続けた。

最後に「ここに集まっている日本人の選手たちは技術も気持ちもオール高い評価を得ている選手だと思うので、自分含め日本のファイターみんな勝って帰りたいと思います」と結ぶと、会場から拍手が巻き起こった。

会見後にフェイスオフを行った両者。20センチほどの距離に近づき、約42秒にらみあった。終了の合図を聞くと撮影に応じ、握手はせず火花を散らしたままその場を離れた。

井上はピカソに勝利すれば元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代単独トップの世界戦27連勝となる。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。前戦のアフマダリエフ戦はKO勝ちにこだわらず、距離を取りながら、最終12回まで全く隙を見せずに圧倒した。

ピカソとの試合は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。カルデナスとの防衛戦に変更となった経緯がある。一部では「ピカソが逃げた」との声もあったが井上は「ファイトマネーの問題」と説明し、ピカソの“逃亡疑惑”を晴らした。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、33戦無敗のまま井上と激突する。

同興行には、井上と来春対戦が計画されている前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）も登場する。また、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）がIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦。世界3階級制覇を目指す。加えて今永虎雅（たいが、大橋）、堤麗斗（志成）が出場。日本人選手5人が参戦する。堤の兄・駿斗（志成）も出場予定だったが、練習中に右眼を負傷。眼窩底骨折と診断され欠場することになった。



